In den vergangenen Monaten verhängte US-Präsident Donald Trump Zölle gegen viele Staaten der Welt und missachtete dabei wohl WTO-Regeln. Okonjo-Iweala verteidigte die USA ‌allerdings und sieht in dem Land sogar einen Motor für nötige Veränderungen. «Wir schätzen die USA als Mitglied und freuen uns, dass sie dabei ​sind», sagte sie. «Und es ist doch gut, ​wenn die WTO-Staaten nun – anders als vielleicht ​zuvor – bereit sind, schwierige Reformen anzupacken.»