Die Welthandelsorganisation (WTO) ist ihrer Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala zufolge trotz des von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zollkriegs nicht am Ende. Die WTO regele immer noch mehr als 75 Prozent des Welthandels, sagte die Nigerianerin in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Vor der jüngsten Zollrunde seien es rund 80 Prozent gewesen. Mitgliedsstaaten würden ihr sagen: «'Ja, wir sind besorgt, aber gleichzeitig nutzen wir das System, und wir wollen es weiterhin nutzen'.»