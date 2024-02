«Wir haben in einer Studie die Welt in zwei hypothetische geopolitische Blöcke anhand des Wahlverhaltens in der Uno-Vollversammlung geteilt. Seit der russischen Invasion der Ukraine wächst der Handel zwischen diesen hypothetischen Blöcken um 4 Prozent langsamer als der Handel innerhalb der Blöcke», sagte Ossa in einem Interview mit der NZZ vom Samstag. Davor hatte sich der Handel parallel entwickelt.