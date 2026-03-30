Einem US-Vertreter ​zufolge stellte sich Brasilien gegen einen Kompromissvorschlag, ⁠für den es weitgehende Zustimmung gegeben habe. Es handele ​sich nicht um einen ⁠Konflikt zwischen den USA und Brasilien, sondern um einen Streit zwischen 164 WTO-Mitgliedern mit ‌Brasilien und der Türkei. Ein brasilianischer Diplomat sagte dagegen, die USA hätten völlig überzogene Forderungen gestellt. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sorgte einem weiteren Insider zufolge ‌zudem für Unbehagen unter den Delegierten. Er habe Konsequenzen angedeutet, falls ​die USA keine langfristige Verlängerung erhielten.