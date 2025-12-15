Impulse liefert das anhaltend tiefe Zinsniveau den Bauinvestitionen. Für 2026 sei mit einem nominalen Anstieg der Bauinvestitionen um 3,4 Prozent im Neubau und von 8,5 Prozent im Umbau zu rechnen. Treiber bei Umbauten seien Vorzieheffekte mit Blick auf die Abschaffung des Eigenmietwerts. Bis zu der 2028 oder 2029 erwarteten Umsetzung der Reform würden noch zahlreiche steuerlich absetzbare Sanierungen durchgeführt.