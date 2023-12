Für Klimaschutz-Versprechen ist Öko-Kerosin bei Airlines sehr gefragt: Die Lufthansa bietet auf Langstreckenflügen «Green Fares» mit einem Aufschlag für nachhaltigen Treibstoff. Der Golf-Carrier Emirates liess einen A380-Jumbo mit diesem sogenannten Sustainable Aviation Fuel (SAF) in einem der vier Triebwerke zum Demonstrationsflug in Dubai abheben. Und Virgin Atlantic flog von London nach New York mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff im Tank, medienwirksam mit dem britischen Verkehrsminister an Bord. Doch die Werbetrommel für das wichtigste Instrument, das die Luftfahrt zur CO2-Reduktion hat, muss noch lange und noch lauter gerührt werden. Denn in der Praxis tröpfelt das grüne Flugbenzin in verschwindend geringer Menge. Das Problem: SAF ist zu teuer, weil es zu wenig davon gibt - und es gibt so wenig davon, weil die Herstellung so teuer ist. Virgin-Gründer Richard Branson erklärte, es werde noch dauern, bis jeder mit SAF fliegen könne. «Aber irgendwo muss man anfangen», sagte der Luftfahrt-Veteran.