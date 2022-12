Ein japanisches Biotechunternehmen hat nach eigenen Angaben den weltweit ersten Früherkennungstest für Bauchspeicheldrüsenkrebs entwickelt, der den Geruchssinn von Würmern nutzt. Seit Mitte November verkauft Hirotsu Bio Science aus Tokio seinen "N-NOSE plus Pankreas"-Test direkt an Kunden in Japan, an die das Produkt ab Januar ausgeliefert werden soll. 2023 will Hirotsu den Test auch in den USA auf den Markt bringen.