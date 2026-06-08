Die Regierung in Peking bemüht sich, Pjöngjang wieder enger an sich zu binden. Nordkorea ist der einzige formelle Bündnispartner Chinas. ‌Der Austausch zwischen beiden Staaten war während der Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen. Inzwischen hat Pjöngjang die Grenzübergänge zu China zwar wieder geöffnet, in der Folge hatte Kim jedoch die Beziehungen ​zu Moskau ausgebaut. Kim selbst war im vergangenen September bei einer grossen ​Militärparade in Peking zu Gast, zu der er ​mit seinem charakteristischen gepanzerten grünen Zug angereist war und bei der Xi auch neben dem russischen Präsidenten Wladimir ‌Putin stand. Nordkorea profitiert wirtschaftlich von der Annäherung an Russland und hat zudem Truppen für den russischen Krieg in der Ukraine entsandt. Experten zufolge will China mit dem Besuch nun auch ​dem ​wachsenden russischen Einfluss in Nordkorea entgegentreten.