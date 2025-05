Xi befindet sich auf einem viertägigen Besuch in Moskau, wo Russland den 80. Jahrestag der Niederlage Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg begeht. Der brasilianische Staatschef Luiz Inácio Lula de Silva und der slowakische Premierminister Robert Fico gehören zu den Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern, die gemeinsam mit Putin an der jährlichen Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai auf dem Roten Platz in Moskau teilnehmen.