Treffen «alter Freunde»

Einmal mehr bot der Gipfel Putin, der wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine in einem Teil des Westens isoliert dasteht, eine Bühne, um seine guten Beziehungen mit China und anderen Ländern in Asien zu zeigen. Wie in China hatte aber zuletzt auch US-Präsident Donald Trump Putin den roten Teppich bei einem Gipfel in Alaska ausgerollt. Bei seinem viertägigen China-Aufenthalt geht es Putin aber ohnehin nicht um den Westen, sondern um den Aufbau einer multipolaren Weltordnung, wie er in einem Interview der chinesischen Staatsagentur Xinhua erklärt hatte.