Der chinesische Präsident Xi Jinping hat weitere Konjunkturhilfen in Aussicht gestellt und sich zuversichtlich gezeigt, das Wachstumsziel von rund fünf Prozent für dieses Jahr zu erreichen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei nach einem «aussergewöhnlichen» Jahr auf Kurs, rund 140 Billionen Yuan (17 Billionen Euro) zu erreichen, sagte Xi laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV am Mittwoch bei einer Neujahrsteestunde mit hochrangigen Parteifunktionären. Er machte keine konkreten Angaben zu den anvisierten Hilfen. Seine Botschaft untermauerte aber die jüngsten Zusagen der Regierung, fiskalische Massnahmen zur Stärkung von Einkommen, Konsum und Investitionen zu ergreifen.
Kräftige Konjunkturhilfen könnten Wirtschaftssorgen zerstreuen, die nach einer Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte aufkamen. Bei einer wichtigen Wirtschaftskonferenz Anfang des Monats hatte die chinesische Führung bereits eine «proaktive» Finanzpolitik für das kommende Jahr versprochen. Sie räumte auch ein Ungleichgewicht zwischen starkem heimischen Angebot und schwacher Nachfrage ein. «Die Wirtschaft unseres Landes wird sich voraussichtlich unter Druck vorwärtsbewegen und dabei eine starke Widerstandsfähigkeit und Vitalität zeigen», sagte Xi am Mittwoch.
(Reuters)