Der chinesische Präsident Xi Jinping hat weitere Konjunkturhilfen in Aussicht gestellt ‌und sich ‌zuversichtlich gezeigt, das Wachstumsziel von rund fünf Prozent für dieses Jahr zu erreichen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei ​nach einem «aussergewöhnlichen» Jahr auf ‌Kurs, rund 140 Billionen ‌Yuan (17 Billionen Euro) zu erreichen, sagte Xi laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV am Mittwoch bei einer Neujahrsteestunde mit hochrangigen Parteifunktionären. Er machte keine konkreten ⁠Angaben zu den anvisierten Hilfen. Seine Botschaft untermauerte aber die jüngsten Zusagen der Regierung, fiskalische Massnahmen ​zur Stärkung von Einkommen, Konsum und Investitionen ‌zu ergreifen.