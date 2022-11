Allerdings vereinbarten beide Staaten, Gespräche über die zahlreichen Konflikte fortzusetzen. Joe Biden warnte seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Montag in Bali, die USA würden ihre Präsenz in Asien ausbauen, sollte China nicht das nordkoreanische Atomprogramm zügeln. Xi seinerseits erklärte die Taiwan-Frage zur roten Linie in den bilateralen Beziehungen. Das dreistündige Treffen endete wie erwartet ohne ein gemeinsames Kommunique.