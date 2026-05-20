Trump sagte vor Reportern in Washington zu Putins Besuch bei Xi, er finde den Besuch gut und verstehe sich mit beiden gut. Dann stellte er einen Vergleich zu seinem eigenen Besuch in Peking in der vergangenen Woche an und sagte: «Ich weiss nicht, ob die Zeremonie ganz so grossartig war wie meine. Ich habe zugeschaut. Ich glaube: Wir haben sie übertroffen.»