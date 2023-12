Auf einem Gipfel in Peking mit EU-Spitzenvertretern, darunter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, betonte Xi am Donnerstag, China sei bereit, die EU als wichtigen Wirtschafts- und Handelspartner anzusehen. Er bot eine Zusammenarbeit auch in den Bereichen Wissenschaft und Technologie an, einschliesslich künstlicher Intelligenz. Er verbat sich erneut «alle Arten der Einmischung», wie der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV berichtete.