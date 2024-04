Xiaomi-Gründer Lei Jun verfolgt den Einstieg in die Autoproduktion als «letztes grosses unternehmerisches Projekt» seines Lebens. Sein E-Auto nimmt das stilistische Elemente von Porsche auf, und steigt in den hart umkämpften chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge mit einem attraktiven Preis ein: unter 30.000 Dollar für das Basismodell, was 4000 Dollar günstiger ist als das Basismodell von Teslas Modell 3 in China.