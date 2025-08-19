Die Gesamterlöse kletterten den Angaben zufolge im zweiten Quartal um mehr als 30 Prozent auf umgerechnet 13,83 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn schwoll um gut 75 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro an. Der weltweit drittgrösste Smartphone-Anbieter ist beim Absatz Marktführer in Südostasien und die Nummer zwei in Europa. Für seine Handys hat Xiaomi einen eigenen Zentralprozessor entwickelt. Mit dem Chip XringO1 tritt die Firma auf dem hart umkämpften chinesischen Markt gegen Rivalen wie Apple oder Huawei an. Diese setzen ebenfalls auf Eigenentwicklungen, um die sie jeweils ein eigenes Ökosystem aufbauen. Damit wollen sie Kunden möglichst eng an sich binden. Xiaomi zufolge ist die nächste Generation von XringO1 in der Entwicklung.