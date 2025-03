Im vergangenen Jahr setzte Xiaomi mit seinem Elektrofahrzeug-Geschäft 32,1 Milliarden Yuan um und lieferte mehr als 135.000 SU7-Sedan-Modelle aus. In diesem Jahr will der Konzern schon 350.000 Elektrofahrzeuge ausliefern - 300.000 waren noch Ende Dezember angepeilt worden. Auch das Smartphone-Geschäft legte zu: Die weltweiten Auslieferungen stiegen im vierten Quartal um fünf Prozent auf 42,7 Millionen Geräte, womit Xiaomi weltweit den dritten Platz mit einem Marktanteil von 13 Prozent belegte. In China kletterten die Verkäufe um 29 Prozent auf 12,2 Millionen Geräte.