Veraxa soll über den Merger mit der bereits an der Nasdaq kotierten Voyager Acquisition Corp an die Börse kommen. Die Fusion findet als Absorptionsfusion statt. Dabei übernimmt die Veraxa Biotech Holding AG die Veraxa Biotech AG. Nach der Übernahme wird die Veraxa Biotech Holding AG ihren Namen in Veraxa Biotech AG ändern. Das bestehende Managementteam unter der Leitung von CEO Christoph Antz werde die operative Führung fortsetzen.