Insgesamt habe sich das Unternehmen zusätzliche Finanzierungen in Höhe von bis zu 77,5 Millionen US-Dollar gesichert. So habe Veraxa 27,5 Millionen Dollar in Form einer vorrangig besicherten Wandelanleihe mit High Trail Capital LP gesichert, heisst es in einer Mitteilung von Xlife Science vom Donnerstag. Zudem sei mit Lincoln Park Capital Fund eine Aktienkaufvereinbarung über bis zu 50 Millionen Dollar abgeschlossen worden. Die Anleihe habe eine Laufzeit von vier Jahren, die Aktienkaufvereinbarung sei auf 24 Monate ausgelegt und ermögliche einen flexiblen Kapitalzugang.