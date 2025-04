Für das laufende Jahr will die Beteiligungsgesellschaft Partnerschaften mit vielversprechenden Technologien stärken.Den Erlös beziffert die im Sparks-Segment der SIX kotierte Gesellschaft auf 0,83 Millionen Franken nach 0,98 Millionen im Jahr 2023, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das Ergebnis (unverwässert) je Aktie wiederum fiel mit 6,00 Franken nach 2,73 Franken im Vorjahr deutlich höher aus.