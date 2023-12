Die toxikologischen Untersuchungen mit dem DAZAmed PET-Tracer, der als Alternative zu herkömmlichen Kontrastmitteln bei MRI-Untersuchungen getestet wird, seien erfolgreich abgeschlossen worden.



In einer Tierstudie sei die Sicherheit sowie die gute Verträglichkeit von DAZAmed bestätigt worden, teilte Xlife Sciences am Freitag mit. Das Mittel zeichne sich durch seine leberspezifische Anreicherung aus, womit der metabolisch aktive Teil der Leber sichtbar gemacht werden könne.



Die Vorteile gegenüber herkömmlichen MRI-Kontrastmitteln lägen einerseits in der deutlich geringeren Dosierung, was die Nebenwirkungen reduziere und den Patientenkomfort verbessere. Zudem zeige DAZAmed eine hohe Sensitivität und eine "exzellente" räumliche sowie zeitliche Auflösung, heisst es weiter. Dies ermögliche eine dynamische Bildgebung.