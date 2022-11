Am Montag kündigte die Gesellschaft an, ihre Geschäftsstrategie zu überprüfen. Dabei würden alle Optionen in Betracht gezogen. Diese könnten eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse, einschliesslich eine teilweise oder vollständige Übernahme bestehender Aktien durch einen Investor, oder eine Änderung des Börsenkotierungsprofils umfassen, heisst es dazu in der Mitteilung. Ziel der Überprüfung sei es, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu beschleunigen und den Wert für die Interessengruppen zu steigern.