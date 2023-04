Die US-Banken seien solide aufgestellt und besässen starke Kapital- und Liquiditätspositionen, merkte sie am Dienstag in vorbereiten Ausführungen für eine Pressekonferenz an. Zudem sei das weltweite Finanzsystem aufgrund der umfassenden Reformen nach der Finanzkrise 2008 widerstandsfähig. "Dennoch bleiben wir wachsam gegenüber den Abwärtsrisiken," sagte sie. Die USA hatten nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März Notfallmassnahmen ergriffen, um das Vertrauen in den Bankensektor zu stützen.