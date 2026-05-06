Der Dollar fällt in der Spitze um 1,8 Prozent auf 155,05 Yen. Investoren halten nach weiteren Yen-Käufen Japans Ausschau, nachdem die Behörden Insidern zufolge am Donnerstag eingegriffen hatten, um die Abwertung ‌der Devise zu ⁠stoppen. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere auffallende Aufwärtsbewegungen beim Yen gegeben. Zum Dollar notiert der Yen nun mehr als 2,5 Prozent höher als noch vor einer Woche. «Es handelt sich offensichtlich ⁠um eine Intervention», sagte Yuji Saito, Berater bei SBI FX Trade in Tokio.