Konkret sollen 600 Einheiten von Bitcoin-Mining-Ausrüstung erworben und im ersten Quartal 2026 in Betrieb genommen werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.
Das Gesamtinvestitionsvolumen belaufe sich auf rund 6 Millionen US-Dollar. Davon sollen laut den Angaben etwa 3 Millionen aus der Konzernkasse und die restlichen 3 Millionen über Fremdkapital finanziert werden.
Youngtimers arbeite dabei mit seinem strategischen Aktionär DL Holdings Group Limited zusammen. Das in Hongkong kotierte Unternehmen ist bereits im Bereich Bitcoin-Mining tätig.
CEO Ben Cheng begründete den Schritt in der Mitteilung mit dem langfristigen Vertrauen des Unternehmens in Bitcoin sowie in das Potenzial der Blockchain-Technologie. Zudem biete die Schweiz als Heimmarkt günstige Rahmenbedingungen für Innovationen im Bereich digitaler Vermögenswerte. Nach eigener Einschätzung ist Youngtimers das erste an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen, das eine Bitcoin-bezogene Treasury-Strategie umsetzt.
(AWP)