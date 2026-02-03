CEO Ben Cheng begründete den Schritt in der Mitteilung mit dem langfristigen Vertrauen des Unternehmens in Bitcoin sowie in das Potenzial der Blockchain-Technologie. Zudem biete die Schweiz als Heimmarkt günstige Rahmenbedingungen für Innovationen im Bereich digitaler Vermögenswerte. Nach eigener Einschätzung ist Youngtimers das erste an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen, das eine Bitcoin-bezogene Treasury-Strategie umsetzt.