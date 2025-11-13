Am 4. Dezember soll eine ausserordentliche Generalversammlung über die Pläne befinden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das Aktienkapital soll dabei um bis zu 72,8 Millionen Franken erhöht werden, durch die Umwandlung von Forderungen Dritter aus einer Anleihe, einer Sacheinlage und einer Bareinlage.
Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung soll gemäss Communiqué ausserdem die Partnerschaft mit dem strategischen Aktionär DL Holdings gestärkt werden. Dieser ist seit März an Bord und will sich nun an der Kapitalerhöhung beteiligen. Ausserdem soll der DL-Holdings-Vertreter Joseph Shie Jay Lan an der aoGV in den Verwaltungsrat gewählt werden.
Enge Zusammenarbeit geplant
Die Partnerschaft mit DL Holdings solle eine Zusammenarbeit bei Co-Investitionen, Produktentwicklungen und grenzüberschreitenden Vermögensverwaltungsinitiativen ermöglichen, heisst es weiter. Nach Abschluss der ordentlichen Kapitalerhöhung und einer möglichen Ausübung einer Kaufoption werde DL Holdings zum grössten institutionellen Aktionär von Youngtimers.
Die GV soll laut den Angaben ausserdem über die Schaffung von bedingtem Kapital, einem neuen Kapitalband und die Ernennung von Forvis Mazars zum Wirtschaftsprüfer befinden.
Ausserdem gibt das Unternehmen die Ernennung von Ronald Wong zum Finanzchef bekannt. Er verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Hongkonger Finanzsektor.
