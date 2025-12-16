Mit der Kapitalerhöhung fliessen Youngtimers 49,7 Millionen Franken an neuen Mitteln zu, wie es am Dienstag mitteilte. Die Aktionäre hatten an einer ausserordentlichen Generalversammlung bereits am 4. Dezember dem Vorhaben zugestimmt. So wurden 173,3 Millionen neue Inhaberaktien im Gesamtwert von 49,7 Millionen Franken ausgegeben. Die Aktien haben je einen Nominalwert von 0,42 Franken und werden ab dem heutigen 16. Dezember an der Schweizer Börse SIX gehandelt.