Bei der an der SIX kotierten Investmentgesellschaft Youngtimers ist Rory F. Knight als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten. Das Amt übernimmt CEO Ben Cheng ad interim.
Knight sei aus persönlichen Gründen zurückgetreten, teilte Youngtimers am Montag mit. Der Entscheid sei in Absprache mit dem Verwaltungsrat getroffen worden.
Derweil werde Cheng das Unternehmen solange präsidieren, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger von den Aktionären gewählt wurde. Im Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats ersetzt Lorenzo Landini den abtretenden Knight.
(AWP)