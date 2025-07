Das Unternehmen stehe am Anfang einer grösseren Investitionsphase und wolle in den nächsten fünf Jahren rund 1,5 Milliarden Franken investieren, stellt der zuständige Analyst in Rechnung. Damit werde die Kapazität für die Herstellung von Geräten von derzeit 270 Millionen auf 1,5 Milliarden pro Jahr steigen. Das Wachstumspotenzial von Ypsomed hält der Barclays-Experte für attraktiv; er hat seine Schätzungen auch deshalb angepasst, weil das Geschäftsjahr 2025 besser lief als erwartet.