Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat mit jüngsten Forschungsdaten zu seinem Schlankmacher und Hoffnungsträger Cagrisema bei den Analysten enttäuscht. Zwar habe das Mittel in einer Studie das primäre Ziel erreicht und zu einem Gewichtsverlust von 22,7 Prozent bei den Patienten geführt. Investoren an der Börse hatten sich allerdings mehr versprochen, dann Novo Nordisk hatte einen Gewichtsverlust von über 25 Prozent in Aussicht gestellt. In Folge brachen die die letzten Jahre stark gehypten Papiere von Novo Nordisk auch um rund 20 Prozent ein.