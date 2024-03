Gegen 09.30 Uhr klettern Ypsomed an der Schweizer Börse um 2,0 Prozent auf 366 Franken und bewegen sich damit weiterhin auf einem hohen Bewertungsniveau. Vor einem Jahr hatte die Aktie weniger als 190 Franken gekostet. Der Gesamtmarkt (SPI) tendiert am Berichtstag aktuell mit 0,4 Prozent im Plus.