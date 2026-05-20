In den ersten Kommentaren bewerten Analysten die vorgelegten Zahlen nahezu einstimmig als besser als erwartet. Vor allem aber auch bei der Prognose peilt Ypsomed den Experten zufolge speziell bei der Profitabilität mit einem EBIT von 210 bis 230 Millionen Franken mehr an als der Markt derzeit erwarte.