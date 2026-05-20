Sowohl mit den vorgelegten Zahlen als auch mit dem Ausblick schneidet der Spezialist für Selbstinjektionssysteme besser als erwartet ab.
Gegen 9.30 Uhr gewinnen die Titel 12,4 Prozent auf 342 Franken hinzu, das ist ein Vier-Monate-Hoch. Damit weisen die Titel nun auch seit Jahresbeginn eine positive Kursentwicklung auf.
In den ersten Kommentaren bewerten Analysten die vorgelegten Zahlen nahezu einstimmig als besser als erwartet. Vor allem aber auch bei der Prognose peilt Ypsomed den Experten zufolge speziell bei der Profitabilität mit einem EBIT von 210 bis 230 Millionen Franken mehr an als der Markt derzeit erwarte.
Bei der ZKB nennt der zuständige Analyst die Zahlen stark. Wie ein Vergleich mit anderen Branchengrössen zeige, hat Ypsomed laut ZKB klar Marktanteile gewonnen. Dabei sei das Umsatzwachstum breit abgestützt gewesen.
Derweil zielt die zuständige Vontobel-Analystin auf den Transformationsprozess ab, den Ypsomed durchlaufen habe. Dieser sei gut durchgeführt worden. Ypsomed verfüge nun über ein attraktives, nahezu nicht-zyklisches Geschäftsmodell mit weiterem Wachstumspotenzial.
(AWP)