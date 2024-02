Es gehe zwar auch ohne diesen Zugang. «Aber es war brutal», sagte der Chef des Medizintechnikunternehmens aus Burgdorf in einem Interview mit den CH-Media Zeitungen vom Donnerstag. «Ich habe dafür 20 Millionen Franken ausgegeben, 30 Leute eingestellt und 3 Jahre gearbeitet, um 400 Produkte neu zuzulassen. Und das alles für nichts», sagte Michel. «Unser Zulassungszentrum ist nicht mehr in der Schweiz, sondern in München. Oder anders gesagt: Zulassungsmässig sind wir kein Schweizer Unternehmen mehr.»