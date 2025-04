Michel scheint dennoch an die Möglichkeit zu denken, dass die US-Regierung einen Schweizer Investitionsplan in den Wind schlägt. «Dann haben wir noch eine Karte: die automatische Anerkennung von US-Gesundheitsprodukten in der Schweiz.» Das würde amerikanischen Firmen den Marktzugang erleichtern und wäre ein Novum in Europa, so der Unternehmer. «Die Gespräche laufen bereits.»