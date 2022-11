Die Aktie des Medizinaltechnik-Unternehmens Ypsomed steigt im frühen Handel am Mittwoch bis 7 Prozent auf 181,80 Franken. Der Titel hat seit Ende Juni damit gegen 40 Prozent dazugewonnen ist einer der besten Performer an der Schweizer Börse in diesem Zeitraum. Die Ypsomed-Aktie kann mit den jüngsten Zugewinnen auch den Jahresverlust 2022 auf etwa 5 Prozent eindämmen.