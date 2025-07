Das chinesische Biopharmaunternehmen Innovent Biologics habe sich für die Verabreichung einer neu zugelassenen Adipositas-Behandlung für einen Autoinjektor von Ypsomed entschieden, teilte die Gruppe am Dienstag mit. In China sei Mazdutide von Innovent Biologics als weltweit erster dualer GCG/GLP-1-Rezeptoragonist zur Adipositas-Behandlung zugelassen worden, hiess es weiter. Das Medikament kombiniere zwei Wirkmechanismen und werde in einer Variante des «YpsoMate 1ml» von Ypsomed verabreicht. Die Partnerschaft mit Innovent Biologics bestehe bereits seit 2019.