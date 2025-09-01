Das Modul sei das bislang einzige von der FDA freigegebene Konnektivitätsgerät für eine Autoinjektor-Plattform, schreibt Ypsomed. Bisher waren FDA-freigegebene Geräte zur Erfassung von Injektionsdaten auf Pen-Injektoren beschränkt, die vor allem bei Diabetes eingesetzt werden. SmartPilot sei kompatibel mit Medikamenten, die bei chronischen und komplexen Erkrankungen eingesetzt werden - etwa Autoimmun- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Hormonstörungen, neurologischen und onkologischen Indikationen sowie bei seltenen Krankheiten.