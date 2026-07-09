Die Nachfrage wird laut Michel vor allem durch grossvolumige Autoinjektoren, Biosimilar-Produktlancierungen und neue Therapiebereiche wie Infektionskrankheiten angetrieben. Auch beim Ausbau der Produktionskapazitäten schreite die Herstellerin von Injektions- und Infusionssystemen planmässig voran.