Mit den Investitionen richte Ypsomed den Standort für die nächsten 20 Jahre aus, sagte CEO Simon Michel anlässlich der Eröffnungsfeier am Donnerstag. Ypsomed wachse stark und habe allein im vergangenen Jahr 140 neue Stellen in Burgdorf geschaffen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Belegschaft gar nahezu verdoppelt, so Michel gemäss Mitteilung weiter.