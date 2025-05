Die Analystin von Vontobel stuft den Titel weiter mit «Kaufen» ein. Sie meinte in einem Kommentar am 22. April, dass sich mit der Veräusserung des Segment Diabetes Care Ypsomed auf Injektionspens und Autoinjektoren konzentrieren könne. In diesem Bereich erwartet die Vontobel-Expertin ein starkes Wachstum. Die Erlöse können in Investitionen fliessen. Ypsomed wird sich nun zu einem sehr fokussierten Nischenanbieter von Verabreichungssystemen entwickeln, die dank der Mittel zur Gewichtsabnahme ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen.