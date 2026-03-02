Der Rückkauf erfolge zu einem Festpreis von 300 Franken je Aktie. Das Programm hat laut den Angaben zwei Teile: Einerseits würden vom Hauptaktionär Willy Michel Papiere im Wert von 100 Millionen zurückgekauft. Dieser sei mit rund zwei Dritteln an der Gesellschaft beteiligt und habe entsprechend diesem Anteil am Programm teilgenommen.