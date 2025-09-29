Der Umsatz soll dann zwischen 0,9 und 1,1 Milliarden Franken zu liegen kommen, wie Ypsomed am Montag vor Beginn eines Investorentages ankündigte. Gegenüber dem Umsatz aus dem Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende März) bedeutet dies in etwa eine Verdoppelung. Ypsomed hatte im vergangenen Geschäftsjahr im fortgeführten Geschäftsbereich Delivery Systems 502,3 Millionen Franken Umsatz erwirtschaftet. Im Segment Diabetes Care, dessen Verkauf Ende September abgeschlossen sein soll, kam Ypsomed auf 236,9 Millionen.