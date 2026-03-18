Im Zeitraum vom 3. bis 17. März konnten Aktionärinnen und Aktionäre ihre Ypsomed-Namenaktien zum Festpreis von 300 Franken je Aktie andienen, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst. Insgesamt wurden 1,1 Millionen Anteile angedient, das Angebot war damit deutlich überzeichnet.