Wie bereits Ende März mitgeteilt, wird Ypsomed als Auftragsherstellerin während einer Übergangsphase weiter Pen-Nadeln produzieren und Dienstleistungen erbringen. Damit solle ein «nahtloser Transfer» ermöglicht werden, schreibt das Schweizer Unternehmen in der Mitteilung. Die Produktionsanlagen sollen bis Mitte 2025 schrittweise an die MTD-Standorte verlagert werden. Der freiwerdende Platz werde für einen neuen Werkzeugbau am Standort Solothurn verwendet.