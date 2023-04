"Um den rasant wachsenden chinesischen Markt für Injektionssysteme effizient bedienen zu können, investiert Ypsomed in das neue Produktionswerk in einer ersten Phase über 35 Millionen Franken", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es würden damit keine Kapazitäten aus Europa verschoben, sondern Kapazitäten erweitert, wird betont.