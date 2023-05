Den Umsatz beziffert Ypsomed in einer Medienmitteilung vom Mittwoch auf 497,5 Millionen Franken, ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Währungsbereinigt lag das Plus bei 10 Prozent. In diesen Zahlen ist die Tochter Diaexpert allerdings nur für neun Monate berücksichtigt. Ypsomed hatte die Fach- und Versandhändlerin für Diabetiker mit Fokus auf Insulinpumpen per Ende 2022 verkauft.