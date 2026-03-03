Indes: Dass Novo Nordisk wiederholt enttäuschende Studiendaten zu Cagrisema mitgeteilt hat und gerade vor Kurzem dem Konkurrenten Eli Lilly unterlegen war, wird man nicht ganz ausblenden: Analysten hätten den geringeren Beitrag von Novo zu Ypsomed noch nicht in ihren Schätzungen berücksichtigt, sagt Stifel-Spezialist Edward Hall. Ob er seinen Optimismus über kurz oder lang drosselt? Angedeutet ist es, wobei eine gewisse Schranke ebenfalls gesetzt ist: Hall ist, wie er sagt, weiterhin überzeugt, dass Ypsomed so gut aufgestellt ist, dass das Unternehmen vom Trend zur Verabreichung von Medikamenten über Autoinjektoren und Pens profitieren wird. Deren Anwendungsbereiche gehen denn auch über Abnehmmittel hinaus. Behandlungsfelder, in denen die Autoinjektoren eingesetzt werden, sind etwa auch Multiple Sklerose und Osteoporose.