Das gilt namentlich für Alcon, Sonova, Straumann und Tecan. Sie seien «von Natur aus» in unterschiedlichem Masse stärker den Marktschwankungen ausgesetzt, so die Expertin. Sie seien davon betroffen, dass das Bestellverhalten der Kunden in einem schwierigen Marktumfeld aufgrund der US-Zölle zurückhaltender sei, Patienten aufgrund der höheren Marktunsicherheit mit Behandlungen zögerten, die Konjunkturprogramme in China sich - im Falle von Tecan - als unwirksam erwiesen oder zu spät eingeleitet worden seien und der Wettbewerb zunehme. Letzteres treffe auf die Augenchirurgie, insbesondere auf das SMI-Unternehmen Alcon, zu.