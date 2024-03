Laut den Plänen wird der Verkauf im Sommer 2024 abgeschlossen und die Produktionsanlagen in Solothurn bis Mitte 2025 schrittweise an die MTD-Standorte verlagert. Das Geschäft, das an MTD übertragen wird, erzielte im Jahr 2022/23 einen Umsatz von 52 Millionen Franken, dies bei einem Gruppenumsatz von 440 Millionen. Angaben zum den finanziellen Details des Deals werden in der Mitteilung nicht genannt.