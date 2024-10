Bisher wurden 22 Millionen Franken in die neue Produktionshalle D in Schwerin investiert. Sie ist den Angaben zufolge eine Erweiterung des bestehenden Standorts mit den Hallen A-C, umfasst eine Produktionsfläche von 3400 Quadratmetern und ist mit modernster Gebäudetechnik ausgestattet. Laut Mitteilung kann Ypsomed in Schwerin künftig über 100 Millionen Autoinjektoren pro Jahr zusätzlich produzieren.